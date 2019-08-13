https://static.news.ru/photo/2fcd6ad0-bdb5-11e9-943b-fa163e074e61_660.jpg Игорь Тальков младший Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Житель Альметьевска получил пять суток административного ареста за видеоклип певца Игоря Талькова. Ролик мужчина разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В видео сторона обвинения усмотрела пропаганду нацистской символики.

О судебном разбирательстве музыканту сообщил сам обвиняемый, а тот обнародовал эту информацию в интернете.

За твой клип я получил 5 суток. Наши полицейские обещали и тебя посадить, — написал мужчина Талькову.

Он также прислал копию постановления, из которого следует, что административное производство было возбуждено по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за пропаганду и демонстрирование нацистской символики. Это подтверждается и информацией, опубликованной на сайте Альметьевского городского суда.

В постановлении судья также указывает на Федеральный закон № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945 годов», который запрещает демонстрацию фашистской атрибутики в любом виде.

Причиной ареста пользователя социальной сети стал один из фрагментов ролика, где, как сказано в тексте постановления суда, изображена геометрическая фигура коловрат. В соответствии с пунктом 947 Федерального списка экстремистских материалов, на который ссылается судья, такое изображение запрещено при наличии в кадре изображения фигуры человека, правая рука которого вытянута в традиционном нацистском приветствии.

Между тем, в комментариях к публикации Игоря Талькова в социальных сетях пользователи отметили, что нацистского приветствия в клипе нет, знак коловрат изображён в контексте призыва к единству братских славянских народов, а само музыкальное видео с песней является художественным произведением, равно как фильмы о Великой Отечественной войне, где открыто демонстрируется нацистская символика.

Клип на песню «Братские народы» певец снял в Архангельской области, куда приезжал поддержать местных жителей, которые выступают против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Ранее News.ru писал, что Тальков рассказал об инциденте с гитарой, из-за которого он не смог улететь своим самолётом. Несмотря на то, что у него был билет премиум-класса, ему не разрешили взять билет на борт, из-за чего он не успел на рейс. При этом билеты певцу аннулировали.