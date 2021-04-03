Жительница Тюмени два года принимала массивную опухоль за полноту

https://static.news.ru/photo/6b54e8d6-9521-11eb-9f41-96000091f725_660.jpg Фото: dz.admtyumen.ru

Жительница Тюмени, которая решила сохранить анонимность, два года считала огромную опухоль обычной полнотой. В итоге врачи удалили из её брюшной полости новообразование, вес которого — 25 килограммов. Об этом журналистам рассказали представители регионального департамента здравоохранения.

Женщина на протяжении двух лет не обращалась за помощью к медикам, потому что принимала растущее новообразование за полноту. В итоге опухоль заняла весь таз и брюшную полость жительницы Тюмени.

В определённый момент пациентку начали беспокоить боли в малом тазу. Она обратилась за помощью к гинекологу. После этого врачи диагностировали у неё доброкачественную опухоль. Операция по удалению новообразования заняла три часа. Россиянка провела в клинике девять дней.

Как отметили в департаменте здравоохранения, тюменским докторам пришлось понервничать, ведь при извлечении тяжёлой опухоли резко падает внутрибрюшное давление.

Женщине очень повезло. Любая травма живота, например случайное падение, могла привести к разрыву опухоли, кровотечению, осложнениям, последствия которых могли быть несовместимы с жизнью, — передаёт «Уралинформбюро».

Как ранее писал NEWS.ru, британские врачи провели десятичасовую операцию по удалению огромной опухоли головного мозга, которую обнаружили у пациента Гарри Коулинга.

Несколько лет 20-летний Коулинг страдал от головных болей, однако считал, что они связаны с мигренью, которая наблюдалась у всех членов его семьи. Опухоль удалось обнаружить только после похода к офтальмологу.