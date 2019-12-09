https://static.news.ru/photo/23619b2e-19cf-11ea-8ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: overhear33/vk.com

Флешмоб против строительства трассы Москва — Казань прошёл в деревне Гридино Владимирской области. Местные жители выстроились в аббревиатуру SOS.

Участниками мероприятия стали 50 человек, сообщается в группе «Подслушано во Владимире» в социальной сети «ВКонтакте». Также люди выстроились в ровную цепь, пытаясь доказать чиновникам, что новая дорога пройдёт по домам людей.

Ранее, как писал NEWS.ru, примерно 200 человек приняли участие в согласованном с властями митинге против повышения цен на проезд в общественном транспорте в Санкт-Петербурге. Активисты стояли на площади Ленина с плакатами «За проезд в метро должны платить те, кто ездит на Bentley», «Лучшая реформа — бесплатный проезд» и «Стоп тариф».