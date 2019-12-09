Флешмоб против строительства трассы Москва — Казань прошёл в деревне Гридино Владимирской области. Местные жители выстроились в аббревиатуру SOS.
Участниками мероприятия стали 50 человек,
Ранее, как писал NEWS.ru, примерно 200 человек приняли участие в согласованном с властями митинге против повышения цен на проезд в общественном транспорте в Санкт-Петербурге. Активисты стояли на площади Ленина с плакатами «За проезд в метро должны платить те, кто ездит на Bentley», «Лучшая реформа — бесплатный проезд» и «Стоп тариф».
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