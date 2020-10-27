Жителей России ждёт последний нерабочий праздничный день в 2020 году

Последним оставшимся праздничным днём до конца 2020 года осталась дата 4 ноября, День народного единства.
Выходной день придётся на следующую среду, а вторник, 3 ноября, объявлен коротким рабочим днём,
В сообщении отмечается, что согласно Трудовому кодексу, праздничные дни и предшествующие им сокращённые рабочие дни не являются основанием для снижения заработных плат сотрудникам.
День народного единства получил статус государственного праздника с 2005 года. Дата приурочена к Московской битве 1612 года, когда ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло охраняемый гарнизоном Речи Посполитой Китай-город.
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