Жителей России ждёт последний нерабочий праздничный день в 2020 году

https://static.news.ru/photo/d47d9f86-1819-11eb-b7ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последним оставшимся праздничным днём до конца 2020 года осталась дата 4 ноября, День народного единства.

Выходной день придётся на следующую среду, а вторник, 3 ноября, объявлен коротким рабочим днём, напоминает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что согласно Трудовому кодексу, праздничные дни и предшествующие им сокращённые рабочие дни не являются основанием для снижения заработных плат сотрудникам.

День народного единства получил статус государственного праздника с 2005 года. Дата приурочена к Московской битве 1612 года, когда ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло охраняемый гарнизоном Речи Посполитой Китай-город.

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