https://static.news.ru/photo/721a758a-2ca6-11ea-9757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гололедица продержится в Московской области до утра 2 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 17:00 1 января до 10:00 2 января.

В МЧС рекомендуют воителям отказаться от поездок, а в случае необходимости сесть за руль — внимательно следить за дорогой, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

Пешеходам советуют по возможности идти по снежной кромке вдоль тротуара и стараться избегать мест с наклонной поверхностью.

Ранее NEWS.ru писал, что «Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в столице. Предупреждение будет действовать до 21:00 2 января. Причиной стало появление гололедицы на дорогах города.