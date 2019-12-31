Гололедица продержится в Московской области до утра 2 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия прогнозируются с 17:00 1 января до 10:00 2 января.
В МЧС
Пешеходам советуют по возможности идти по снежной кромке вдоль тротуара и стараться избегать мест с наклонной поверхностью.
Ранее NEWS.ru писал, что «Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в столице. Предупреждение будет действовать до 21:00 2 января. Причиной стало появление гололедицы на дорогах города.
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