Жириновский призвал Путина отменить ЕГЭ, но не везде

Отменить ЕГЭ на Дальнем Востоке, чтобы стимулировать приток студентов в регион, предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Он добавил, что в регионе также нужно начать строительство новых вузов. Об этом сообщает ТАСС.

Вот ещё такой совет. Дальний Восток требует особого подхода в плане демографии. Давайте хотя бы там отменим ЕГЭ. В масштабах всей страны это тяжело сделать, — сказал политик.

Политик также предложил распределять больше бюджетных мест в высшие учебные заведения, расположенные вблизи границ, «чтобы туда могли приезжать» и учиться русские из сопредельных государств.

Ранее Жириновский на пленарном заседании Госдумы РФ предложил переименовать QR-коды о вакцинации от коронавируса в «справки о прививке». Он также раскритиковал использование английской аббревиатуры quick response (быстрый ответ), и предложил вместо неё русский вариант «быстрый ответ». По его словам, россияне опасаются непонятных слов и аббревиатур. Парламентарий подчеркнул, что бороться с инфекцией помогают не справки, а лечение.