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Жириновский отозвался на смерть правозащитника Ковалёва

15:01, 09 августа 2021
Жириновский отозвался на смерть правозащитника Ковалёва Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не может ничего хорошего сказать про правозащитника Сергея Ковалёва, скончавшегося сегодня. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

О покойных хорошо или никак. Но в данном случае хорошего сказать совершенно нечего. Человек был настроен против России и русских, во всем винил нашу страну, — написал Жириновский.

Он добавил, что Ковалёв ему запомнился тем, что в 1995 году в Чечне уговаривал русских солдат сдаваться боевикам под личное поручительство. По словам Жириновского, потом этих ребят в подвалах «пытали, мучали и головы отрезали».

Но пожил он неплохо, совесть ему не помешала протянуть до 91 года, — резюмировал Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что у него плохие отношения с президентом Владимиром Путиным. Политик объяснил это именем главы государства. Он отметил, что «как-то не воспринимает» и депутатов, которых встречает, если они тоже носят имя Владимир.

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