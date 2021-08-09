Жириновский отозвался на смерть правозащитника Ковалёва

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не может ничего хорошего сказать про правозащитника Сергея Ковалёва, скончавшегося сегодня. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

О покойных хорошо или никак. Но в данном случае хорошего сказать совершенно нечего. Человек был настроен против России и русских, во всем винил нашу страну, — написал Жириновский.

Он добавил, что Ковалёв ему запомнился тем, что в 1995 году в Чечне уговаривал русских солдат сдаваться боевикам под личное поручительство. По словам Жириновского, потом этих ребят в подвалах «пытали, мучали и головы отрезали».

Но пожил он неплохо, совесть ему не помешала протянуть до 91 года, — резюмировал Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что у него плохие отношения с президентом Владимиром Путиным. Политик объяснил это именем главы государства. Он отметил, что «как-то не воспринимает» и депутатов, которых встречает, если они тоже носят имя Владимир.