Жириновский объявил борьбу с коммунизмом и начал с конфет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на производителей конфет, на обёртке которых изображён Ленин.
Нам что, нечего продать, кроме диктаторов и тоталитаризма? — написал Жириновский в Telegram-канале.
По словам политика, в России необходимо бороться с символами тоталитаризма. Для этого, по мнению Жириновского, в названиях нужно запретить любые символы революции и тоталитаризма. Они не улучшают образ страны, считает он.
Как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Киселёв заявил о чрезмерном количестве памятников коммунистическому вождю Владимиру Ленину, предложив сохранить только «монументальные произведения». Ведущий посетовал, что Ленин — «фигура раздора и сомнений», но его мавзолей охраняет ФСО, за мумией следит профильный институт, а памятники охраняются государством. По мнению ведущего, несправедливо, что в стране около 100 тысяч ленинских монументов, а число памятников Александру Пушкину или Петру Великому исчисляется лишь десятками.
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