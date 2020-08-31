Жириновский объявил борьбу с коммунизмом и начал с конфет

https://static.news.ru/photo/ac1e921e-ebb1-11ea-ab07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на производителей конфет, на обёртке которых изображён Ленин.

Нам что, нечего продать, кроме диктаторов и тоталитаризма? — написал Жириновский в Telegram-канале.

По словам политика, в России необходимо бороться с символами тоталитаризма. Для этого, по мнению Жириновского, в названиях нужно запретить любые символы революции и тоталитаризма. Они не улучшают образ страны, считает он.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Киселёв заявил о чрезмерном количестве памятников коммунистическому вождю Владимиру Ленину, предложив сохранить только «монументальные произведения». Ведущий посетовал, что Ленин — «фигура раздора и сомнений», но его мавзолей охраняет ФСО, за мумией следит профильный институт, а памятники охраняются государством. По мнению ведущего, несправедливо, что в стране около 100 тысяч ленинских монументов, а число памятников Александру Пушкину или Петру Великому исчисляется лишь десятками.