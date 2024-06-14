Жил с трупом, говорил с отрубленной головой: пьяный внук убил родного деда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Преступник в представлении ИИ

В поселке Столбовая подмосковного Чехова внук зарубил топором родного деда, а после почти неделю жил с трупом и разговаривал с головой убитого родственника во время пьяных застолий. Почему мужчина совершил преступление, как о нем стало известно полиции, какую жизнь вел обвиняемый и какое наказание ему грозит за жестокое убийство своего дедушки — в материале NEWS.ru.

Как произошло убийство

36-летний мужчина и его 86-летний дедушка, бывший железнодорожник, жили в обычной квартире пятиэтажного дома в поселке Столбовая Чеховского городского округа. Домочадцы часто ругались: внук много выпивал, а пенсионер отчитывал его за неподобающий образ жизни.

3 июня между ними произошла очередная бытовая ссора. Но в какой-то момент, не сумев справиться с эмоциями, внук сначала сильно избил своего деда тростью, а потом топором отрубил ему голову.

Когда об убийстве стало известно

Об убийстве стало известно только через пять дней благодаря родственникам погибшего пенсионера. Все это время они не могли ему дозвониться. Внук тем временем трубку всегда брал, но под разными предлогами не давал деду поговорить с обеспокоенными родными. Тогда они решили обратиться в правоохранительные органы.

8 июня в квартиру мужчины нагрянули полицейские. Они вскрыли дверь и обнаружили уже в коридоре следы крови, которые вели к трупу пенсионера. Тело лежало в кровати. Проследовав на кухню, полицейские обнаружили, что пол там буквально залит запекшейся кровью, а на стуле около обеденного стола лежит голова убитого.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Внук погибшего пенсионера тоже находился внутри. Выяснилось, что все пять дней с момента убийства он беспробудно пил. А чтобы не проводить время в одиночестве, он положил голову своего мертвого деда на тарелку, накрыл ее салфеткой и ставил на стол во время застолий, чтобы поговорить с родственником.

Какое наказание грозит преступнику

Мужчину арестовали и отправили в СИЗО до 8 августа. В пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области заявили, что против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места, в ходе которого изъяты личные вещи потерпевшего, орудие убийства, следы рук», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что в рамках расследования уже назначены медицинская и дактилоскопическая судебные экспертизы. Кроме того, в Чеховской городской прокуратуре сообщили, что взяли расследование дела на контроль. Там добавили, что обвиняемый на допросе в полном объеме признал свою вину. Теперь ему грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что известно о предполагаемом убийце

По данным MK.RU, в последнее время обвиняемый нигде не работал и много выпивал. Нередко это становилось причиной многочисленных конфликтов с пожилым родственником.

Соседи мужчины рассказали, что своих родителей он давно похоронил: отец в 2010 году утонул в водоеме, а мать спустя несколько лет погибла во время пожара в собственной квартире. В результате юношу воспитывали бабушка, которая тоже умерла восемь лет назад, и дедушка.

В юности мужчина учился в колледже, получил профессию помощника машиниста. Кроме того, известно, что за пару лет до убийства он заставил своего деда снять все имеющиеся у него накопления, около 1,5 миллиона рублей, и отдать ему. Все эти деньги до последней копейки мужчина пропил всего за несколько месяцев.

Как сообщает РЕН ТВ, обвиняемого еще в 2019 году привлекали к ответственности за избиение своего дедушки. Однако тогда серьезных последствий для него не было — стороны примирились на этапе следствия.

Незадолго до трагедии мужчина поделился своими планами с собутыльниками. Во время очередного застолья он рассказал им о том, что скоро намеревается убить родного деда, утверждает MK.RU.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Преступник в представлении ИИ

Где еще родственники зарубили топором своих близких

Ранее полицейские обнаружили обезглавленное тело в квартире 44-летнего мужчины, который кидался на прохожих на улице Бадаева в Петербурге. Убитый оказался отцом преступника.

По предварительным данным, в то время, когда мужчина расправлялся с жертвой, к нему постучалась соседка: она пришла сообщить о протечке в ее квартире. Убийца избил 73-летнюю женщину, а затем выбежал во двор и напал с отверткой на фельдшера прибывшей к пенсионерке скорой помощи.

Прибывшие на место стражи порядка открыли огонь, чтобы задержать агрессора. Позднее они увидели в его квартире лужи крови. В одной из комнат находилось тело без головы, перевязанное ремнями. Рядом оказался топор.

В ночь на 7 июня на северо-западе Москвы произошло еще одно убийство: женщина несколько раз ударила своего отца ломом по голове. Как сообщили в пресс-службе столичного управления СКР, это произошло «в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений». Женщину задержали, против нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Назначены психолого-психиатрическая, судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

За месяц до этого в селе Бобриково под Луганском 30-летний местный житель зарубил топором свою возлюбленную и двух ее детей, после чего бросил тела своих жертв в реку Нагольную. Трупы женщины и ее дочери обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали на место полицейских. Задержать подозреваемого удалось по горячим следам. Позже на допросе он признался полицейским, что поссорился со своей возлюбленной, после чего в порыве гнева взял топор и нанес женщине четыре удара по затылку. Затем мужчина расправился с годовалым мальчиком и трехлетней девочкой.

Ранее в Алтайском крае женщина зарубила топором 18-летнюю возлюбленную своего сына, после чего попросила сожителя избавиться от трупа. Тот пошел ей навстречу и сжег тело в печи. Потом он собрал останки девушки и утопил их в болоте. По данным следствия, у убитой остался годовалый ребенок. Позже выяснилось, что женщина зарубила девушку во время конфликта.

Суд признал ее виновной в совершении преступления по статье 105 УК РФ и приговорил к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы. Ее подельник также понес наказание: его признали виновным за укрывательство от преступления и назначили год и восемь месяцев колонии строгого режима. Оба свою вину не признали.

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