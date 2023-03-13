Свекровь зарубила топором возлюбленную сына и сбросила останки в болото На Алтае свекровь зарубила топором молодую мать и вместе с сожителем сбросила останки в болото

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина в Алтайском крае зарубила топором 18-летнюю возлюбленную своего сына, после чего попросила своего сожителя избавиться от трупа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета. Тот пошел ей навстречу и сжег тело в печи, после чего собрал останки девушки и утопил в болоте.

У убитой девушки был годовалый ребенок, за которым она всегда присматривала и никогда не оставляла одного. В сентябре девушка пропала, следователи пришли к выводу, что ее пропажа имеет криминальный характер.

Преступление было совершено в сентябре 2021 года. По прошествии нескольких месяцев перед следователями раскрылась картина произошедшего. Выяснилось, что в начале сентября ночью девушка, которая в августе переехала к своему возлюбленному, повздорила со своей свекровью. Та схватилась за топор и нанесла 18-летней удары несовместимые с жизнью, после чего решила избавиться от тела.

Суд признал ее виновной в совершении преступления по статье за убийство и осудил на восемь лет и восемь месяцев. Мужчину также признали виновным по статье за укрывательство от преступления — суд назначил ему наказание в виде года и восьми месяцев колонии строгого режима. Оба свою вину не признали.

3 февраля в подъезде на Коломенской улице в Петербурге мужчина убил жену священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». Он напал на женщину и два раза ударил ее ножом, от полученных повреждений 35-летняя мать двоих детей скончалась.

Мужчину задержали прямо в церкви на проспекте Обуховской обороны. В ходе допроса он сознался в содеянном. Его поместили под стражу до 2 апреля. В качестве мотива для совершения преступления следователи установили неприязненное отношение как к самому настоятелю, так и к его жене.