Москвичка размозжила отцу голову ломом На северо-западе Москвы дочь убила отца ломом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ночь на 7 июня на северо-западе Москвы женщина убила своего отца несколькими ударами ломом, сообщает пресс-служба столичного управления СКР. Женщина задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

7 июня 2024 года фигурантка, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Кулакова в городе Москве, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла множественные удары ломом в область головы своему отцу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщили в СКР.

Назначены психолого-психиатрическая, судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы. Вскоре женщину доставят на допрос.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровского края признался в убийстве больного 73-летнего отца. Он рассказал следователям, что забил пенсионера до смерти стулом, табуретом и молотком. Прятать труп мужчины ему помогала его девушка. Тело положили в диван. После преступления они вели от имени убитого переписку с родственниками. Из квартиры они украли 1,3 млн рублей и другие ценности.