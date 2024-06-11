Полицейские обнаружили обезглавленное тело в квартире мужчины, который кидался на прохожих на улице Бадаева, информирует «Mash на Мойке». По данным Telegram-канала, убитый оказался отцом 44-летнего петербуржца.
Согласно предварительным данным, мужчина расправлялся с жертвой, когда к нему постучалась соседка, которая пришла сообщить о протечке в ее квартире. Авторы публикации отмечают, что он избил 73-летнюю женщину. Затем мужчина выбежал во двор, где напал на фельдшера прибывшей к пенсионерке скорой помощи. Злоумышленник пытался ранить его отверткой в область груди. Однако медик хранил мобильный телефон в кармане и чудом не пострадал.
Прибывшие на место стражи порядка открыли огонь, чтобы задержать агрессора. Позднее они увидели в его квартире лужи крови. В одной из комнат находилось тело без головы, перевязанное ремнями. Рядом оказался топор.
В ночь на 7 июня на северо-западе Москвы женщина убила собственного отца. По данным столичного управления СКР, она использовала лом, которым нанесла несколько ударов жертве. Против москвички возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.