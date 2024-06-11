Петербуржец отрубил голову отцу топором «Mash на Мойке»: в квартире 44-летнего петербуржца нашли обезглавленное тело

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Полицейские обнаружили обезглавленное тело в квартире мужчины, который кидался на прохожих на улице Бадаева, информирует «Mash на Мойке». По данным Telegram-канала, убитый оказался отцом 44-летнего петербуржца.

Согласно предварительным данным, мужчина расправлялся с жертвой, когда к нему постучалась соседка, которая пришла сообщить о протечке в ее квартире. Авторы публикации отмечают, что он избил 73-летнюю женщину. Затем мужчина выбежал во двор, где напал на фельдшера прибывшей к пенсионерке скорой помощи. Злоумышленник пытался ранить его отверткой в область груди. Однако медик хранил мобильный телефон в кармане и чудом не пострадал.

Прибывшие на место стражи порядка открыли огонь, чтобы задержать агрессора. Позднее они увидели в его квартире лужи крови. В одной из комнат находилось тело без головы, перевязанное ремнями. Рядом оказался топор.

В ночь на 7 июня на северо-западе Москвы женщина убила собственного отца. По данным столичного управления СКР, она использовала лом, которым нанесла несколько ударов жертве. Против москвички возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.