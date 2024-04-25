Жена Стерлигова раскрыла, лишил ли он детей наследства на самом деле Алена Стерлигова: Герман не может лишить детей наследства, слобода неделима

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Супруга предпринимателя Германа Стерлигова Алена в своем доме

Предприниматель Герман Стерлигов не мог лишить детей наследства, так как у семьи есть только слобода, а она неделима, рассказала NEWS.ru супруга бизнесмена Алена Стерлигова. По ее словам, Стерлигов не признает никаких документов.

Наследства можно было лишать в 1990-е, когда было, чего лишать. А сейчас у нас только слобода. Она всегда была неизменна, действовал постулат, что она никогда не будет делиться: либо все живут вместе или кто уходит, тот уходит. Это уникальный проект, целый город, его нельзя разделить. Сергий с Михеем продолжают дело, никто не имеет претензий, — добавила собеседница.

Она подчеркнула, что к соответствующему посту Стерлигова в соцсетях не стоит относиться серьезно. Супруга бизнесмена добавила, что двое «лишенцев» — Арсений и Пантелеимон — покинули слободу по собственному желанию.

Арсений и Пантелеимон не присутствуют в слободе по личному желанию. Арсений с детства мечтал быть военным, стал он им на фоне СВО. Пантелеймон занимается гуманитаркой, Герман против военных действий, как таковых. Лишить слободы? Если вы считаете ее наследством, то она им не принадлежит. У Германа Львовича нет никаких документов, он же не признает. Я бы серьезно к его словам не относилась, — подытожила Стерлигова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что предприниматель Герман Стерлигов заявил о разводе с супругой Аленой. По данным канала, бизнесмен также намерен лишить наследства двух сыновей и дочь. Как пишет Mash, еще двух наследников Стерлигов назначил главными в родовой «Слободе» в Подмосковье.