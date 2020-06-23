Жена Ефремова встретилась со священником у своего дома

https://static.news.ru/photo/a30a35f2-b551-11ea-a885-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов и Софья Кругликова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруга актёра Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом из-за смертельного ДТП, Софья Кругликова поговорила с иереем Русской православной церкви. Беседа состоялась во дворе здания, где расположена квартира актёра.

Софью заметили журналисты, когда она общалась со священником, стоя рядом с его автомобилем. Как сообщил корреспондент «360», супруга Ефремова провожала служителя РПЦ.

При этом не понятно, поднимался ли священник в квартиру к актёру, или общался только с Софьей.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил о неправильном поведении очевидцев ДТП, пытавшихся спасти водителя фургона, в который врезалась иномарка актёра. Он напомнил, что после столкновения Lada сильно деформировалась.