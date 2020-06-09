Жарко и сухо будет в Москве во вторник

https://static.news.ru/photo/48af4e52-aa12-11ea-911c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура в Москве 9 июня превысит климатическую норму на 6–7 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Осадков в городе не ожидается, возможна облачность. Температура поднимется до 29 градусов выше ноля в столице и до 30 — в Подмосковье. Атмосферное давление будет стабильным, на уровне 750 миллиметров ртутного столба, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 метров в секунду, передаёт РИА Новости.

Сегодня характер метеоусловий существенно не изменится и вновь будет определяться западной периферией антициклона, — пояснил Тишковец.

Как писал NEWS.ru ранее, Росгидромет сообщил о резком потеплении в некоторых российских регионах. Причиной изменения погоды станет влияние антициклона. В Архангельской области температура поднимется на 9 градусов по Цельсию, Вологодской и Ленинградской — на 10, в Центральном федеральном округе — на 6.