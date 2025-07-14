Жареные огурцы с чесноком — вы даже не подозреваете, как это вкусно

Жареные огурцы с чесноком — вы даже не подозреваете, как это вкусно

Жареные огурцы с чесноком — необычная и пикантная вегетарианская закуска, которая отлично подходит даже для нестрогих постных дней. Это блюдо выделяется своей легкой текстурой и насыщенным вкусом благодаря соевому соусу и мёду.

Ингредиенты

Огурец — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка — 5 г

Мята — 5 г

Соевый соус — 2 ст. л.

Мёд — 1 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить жареные огурцы с чесноком

Огурец очистите и нарежьте тонкими пластинами толщиной около 3 мм. В глубокой тарелке смешайте растительное масло, соевый соус и мёд — это будет маринад. Поместите огурцы в маринад минимум на 1 час, лучше на 2–3 часа, периодически перемешивая. Обратите внимание, что огурцы выделяют воду, поэтому используйте не слишком плоскую посуду. Очистите чеснок и крупно нарежьте. Петрушку и мяту мелко порубите вместе с чесноком. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте огурцы на среднем огне с обеих сторон до легкой золотистой корочки. Горячие огурцы выложите на ровную поверхность, посыпьте зеленью с чесноком и сверните в рулетики. Поместите рулетики под пищевую пленку в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки.

После маринования огурцы приобретают нежную текстуру и насыщенный аромат, а рулетики выглядят очень эффектно и аппетитно. Их удобно подавать как закуску или использовать для канапе.

Каждый раз, когда планирую пикник, я сталкиваюсь с главным вопросом — какое мясо взять для идеального шашлыка? Оказывается, от выбора правильного куска зависит 90% успеха этого ароматного блюда.