Жареные огурцы с чесноком — вы даже не подозреваете, как это вкусно

Жареные огурцы с чесноком — необычная и пикантная вегетарианская закуска, которая отлично подходит даже для нестрогих постных дней. Это блюдо выделяется своей легкой текстурой и насыщенным вкусом благодаря соевому соусу и мёду.
Ингредиенты
- Огурец — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Петрушка — 5 г
- Мята — 5 г
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Мёд — 1 ч. л.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить жареные огурцы с чесноком
- Огурец очистите и нарежьте тонкими пластинами толщиной около 3 мм.
- В глубокой тарелке смешайте растительное масло, соевый соус и мёд — это будет маринад.
- Поместите огурцы в маринад минимум на 1 час, лучше на 2–3 часа, периодически перемешивая. Обратите внимание, что огурцы выделяют воду, поэтому используйте не слишком плоскую посуду.
- Очистите чеснок и крупно нарежьте. Петрушку и мяту мелко порубите вместе с чесноком.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте огурцы на среднем огне с обеих сторон до легкой золотистой корочки.
- Горячие огурцы выложите на ровную поверхность, посыпьте зеленью с чесноком и сверните в рулетики.
- Поместите рулетики под пищевую пленку в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки.
После маринования огурцы приобретают нежную текстуру и насыщенный аромат, а рулетики выглядят очень эффектно и аппетитно. Их удобно подавать как закуску или использовать для канапе.
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