Зеленсьоне: «клон» Владимира Зеленского из Неаполя стал звездой на Украине Украинцы устроили флешмоб в блоге двойника Владимира Зеленского в TikTok

Фото: Социальные сети

Джиджи Пешери

Уличный продавец раков из Неаполя Джиджи Пешери стал звездой TikTok из-за сходства с президентом Украины Владимиром Зеленским. За последние дни его юмористический блог набрал более 1,2 млн подписчиков, большинство из которых — украинцы. Пользователи дали блогеру итальянское прозвище Зеленсьоне и оставляют тысячи комментариев под каждым роликом Пешери с вопросами, зачем он сбежал в Италию, и требованиями срочно вернуться на работу.

Когда он все успевает: и прямые эфиры, встречи, да еще и TikTok снимать? А потом все удивляются, почему он на интервью такой уставший, — размышляет подписчица Алина.

Поклонница Светлана недоумевает, почему у Зеленского так много двойников, а она ни разу не видела вторую себя. Пользовательница Сеньорита в шутку предполагает, что скоро в Италии будет свой Майдан. Комментатор Макс заявляет, что был бы рад, если бы Пешери оказался настоящим президентом Украины.

Как вы так быстро выучили язык и нашли себе работу? Там же кризис, — задается вопросом Алена.

Ранее сообщалось, что двойник Зеленского был замечен в московском метро. Российских пользователей соцсетей насмешило фото мужчины, сидящего в поезде, который был удивительно похож на президента Украины. Мужчина на фото выглядел уставшим и недовольным. Однако его поразительное сходство с украинским лидером дало интернет-пользователям повод повеселиться. Кто-то пошутил, что он обязательно выйдет на станции метро «Киевская», а кто-то предположил, что «Зеленский» едет с «Мосфильма» после пресс-конференции.