https://static.news.ru/photo/61396aae-e81e-11e9-bba4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Актриса популярного украинского телепроекта «Квартал-95» Елена Кравец рассказала о намерении президента Украины вернуться в шоу.

В интервью программе « Светская жизнь » Кравец передала подробности телефонного разговора с украинским лидером. Она позвонила ему, чтобы выразить восхищение его речью на День независимости, но слова президента её просто «огорошили».

Звоните мне, пожалуйста. Я очень хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться, — пересказала Кравец ответ президента Украины.

Она спросила у Зеленского, серьёзно ли он это сказал. По словам Кравец, он ответил «Конечно!».

Актриса также рассказала, что нынешний глава государства вычитывает все шутки сценаристов «Квартала-95» о себе и своей супруге Елене.

Вова всё проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда, — подчеркнула звезда шоу.

Она отметила, что дружит и с Еленой Зеленской. Кравец в ответ на вопрос, не мешает ли это пародировать подругу, сказала, что напротив, это интересно.

Артистка до сих пор не верит, что Зеленский занял пост главы Украины. По её словам, украинский лидер не удалился из общих чатов участников «Квартала-95».

Ранее Зеленский на встрече с учителями заявил, что научился в школе отстаивать справедливость. Это качество помогло ему стать главой государства, писал News.ru.