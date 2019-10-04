https://static.news.ru/photo/352a245e-e78c-11e9-a242-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с учителями Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с учителями заявил, что научился в школе отстаивать справедливость. Это качество помогло ему стать главой государства.

Отвечая на вопрос педагогов, какие навыки и качества, полученные в школе, понадобились ему на пути к должности президента, Владимир Зеленский отметил, что прежде всего это коммуникабельность, человечность, желание отстаивать справедливость, умение разобраться в сложной ситуации, — сообщила в субботу пресс-служба украинского президента.

Будущий президент Украины вырос в учительской семье. Обе его бабушки работали учительницами, а отец до сих пор преподает в вузе.

В заключении встречи Зеленский вручил педагогам подарки и пообещал разработать программу для подключения школ к сети Интернет.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин поздравил педагогов и директоров школ с Днём учителя. Глава страны отметил, что в стране «целое созвездие» молодых и ярких преподавателей.

День учителя отмечается во всём мире 5 октября.

