Президент Украины Владимир Зеленский встретился с победителями конкурсов «Учитель года — 2019» и Global Teacher Prize Ukraine 2019, и рассказал, что сам вырос в учительской семье. Обе его бабушки работали учительницами, а отец до сих пор преподает в вузе.
Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий, — цитирует «Интерфакс-Украина» Зеленского.
Президент вручил педагогам подарки и пообещал разработать программу для подключения школ к сети Интернет.
Как писал News.ru, Владимир Зеленский во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на украино-белорусском форуме пошутил на тему близости двух народов. По его словам, эту связь можно проследить, изучив фамилии. Слова Зеленского можно расшифровать следующим образом: самый распространённый суффикс украинских фамилий — «ко». Например, Тимошенко, Бондаренко, Петренко, Шевченко. Такое же окончание фамилии часто встречается и в Белоруссии. Например, Лукашенко.