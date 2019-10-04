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Стало известно имя вероятного нового специального представителя Соединённых Штатов на Украине вместо Курта Волкера. Это советник главы Национальной разведки Майкл Костив, который 10 лет проработал в ЦРУ.

Если для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть некоторые сложности, — сообщает украинское издание...