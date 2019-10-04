https://static.news.ru/photo/f789151e-e6b0-11e9-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на украино-белорусском форуме пошутил на тему близости двух народов. По его словам, эту связь можно проследить, изучив фамилии.

Зеленский сказал, что белорусы для украинцев очень «тёплые люди». Два народа, заявил лидер, связывают «тёплые отношения».

Я только что подумал, к кому все же — я ни в коем случае не хочу никого делить. Но к кому ближе белорусы, к русским или украинцам? Потом я понял ответ на это вопрос, ответ в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии, — передаёт шутку Зеленского РИА Новости.

Лукашенко, услышав это, засмеялся в ответ на высказывание коллеги.

Слова Зеленского можно расшифровать следующим образом: самый распространённый суффикс украинских фамилий — «ко». Например, Тимошенко, Бондаренко, Петренко, Шевченко. Такое же окончание фамилии часто встречается и в Белоруссии. Например, Лукашенко.

Как ранее писал News.ru, во время диалога Лукашенко и Зеленского белорусский лидер сказал о восстановлении товарооборота с Украиной и оговорился , произнеся «регионы России».

Зеленский указал коллеге на ошибку, на что тот ответил: «Я уже испугался, неужели я „Владимир Владимирович“ сказал». Глава Украины сказал ему: «Слава богу, нет».