Здоровье их мало волнует: Профсоюз журналистов осудил жалобу на Дудя

https://static.news.ru/photo/0754cd60-96e3-11eb-b392-96000091f725_660.jpg Юрий Дудь Фото: вДудь/youtube.com

Жалоба Лиги безопасного интернета в МВД на Юрия Дудя, который якобы пропагандировал некие «запрещённые вещества», показывает, как избирательно в России работают «репрессивные законы». Такую позицию в комментарии NEWS.ru высказал представитель Профсоюза журналистов и работников СМИ Игорь Ясин.

Мы видим, как на практике работает один из многих безумных и избыточных репрессивных законов. Они все принимались как бы с благими намерениями — для защиты детей, здоровья и прочего, но в конечном счёте избирательно применяются властями для подавления свободы слова, против несогласных, — отмечает Ясин.

Профсоюзный активист подчёркивает, что различные «общественные деятели» часто используют эти законы или выдвигают новые подобные инициативы «в своих узкополитических целях, для собственного пиара перед очередными выборами, например».

Здоровье населения их меньше всего волнует. Боюсь, что в этом году ещё много подобного увидим, — добавил Игорь Ясин.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал, как возглавляемая дочерью сенатора Елены Мизулиной Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков. Силовиков попросили проверить одну из программ Юрия Дудя «на предмет пропаганды запрещённых веществ». В беседах со своими гостями журналист неоднократно поднимал тему наркотиков, при этом подчёркивая, что изменяющие сознание химические соединения являются злом.