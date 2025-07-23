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23 июля 2025 в 09:24

Завтрак чемпиона — яичница с беконом, но с изюминкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичница с беконом и болгарским перцем — это не просто быстрый завтрак, а настоящий заряд вкуса и энергии на утро. Готовится за 15 минут, не требует экзотических ингредиентов и подходит даже тем, кто не привык долго стоять у плиты. Сочетание хрустящего бекона, сладкого перца и нежных яиц делает это блюдо ярким и аппетитным.

Ингредиенты на 2 порции

  • Бекон — 30 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Лук-порей — 20 г
  • Красный болгарский перец — 1 шт.
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Смесь свежемолотых перцев — по вкусу

Как приготовить яичницу с беконом и болгарским перцем

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты: нарежьте бекон, лук-порей, чеснок и болгарский перец.

Шаг 2. На разогретой сковороде обжарьте бекон до румяности, добавьте лук и чеснок, посолите и жарьте еще минуту.

Шаг 3. Всыпьте болгарский перец и жарьте 4-5 минут, пока он не станет мягким.

Шаг 4. В миске слегка взбейте яйца вилкой.

Шаг 5. Залейте яйца в сковороду с овощами и беконом. Посолите, поперчите.

Шаг 6. Готовьте на среднем огне до нужной консистенции.

Шаг 7. По желанию украсьте свежей зеленью и сразу подавайте к столу.

Пищевая ценность на порцию

  • Калорийность: 216 ккал
  • Белки: 14 г
  • Жиры: 15 г
  • Углеводы: 5 г

Такой завтрак не только вкусный и питательный, но и готовится быстрее, чем вы успеете сделать кофе. Попробуйте начать утро с чего-то яркого и сытного — и день точно задастся.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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