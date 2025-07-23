Завтрак чемпиона — яичница с беконом, но с изюминкой

Яичница с беконом и болгарским перцем — это не просто быстрый завтрак, а настоящий заряд вкуса и энергии на утро. Готовится за 15 минут, не требует экзотических ингредиентов и подходит даже тем, кто не привык долго стоять у плиты. Сочетание хрустящего бекона, сладкого перца и нежных яиц делает это блюдо ярким и аппетитным.
Ингредиенты на 2 порции
- Бекон — 30 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Лук-порей — 20 г
- Красный болгарский перец — 1 шт.
- Куриные яйца — 3 шт.
- Соль — по вкусу
- Смесь свежемолотых перцев — по вкусу
Как приготовить яичницу с беконом и болгарским перцем
Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты: нарежьте бекон, лук-порей, чеснок и болгарский перец.
Шаг 2. На разогретой сковороде обжарьте бекон до румяности, добавьте лук и чеснок, посолите и жарьте еще минуту.
Шаг 3. Всыпьте болгарский перец и жарьте 4-5 минут, пока он не станет мягким.
Шаг 4. В миске слегка взбейте яйца вилкой.
Шаг 5. Залейте яйца в сковороду с овощами и беконом. Посолите, поперчите.
Шаг 6. Готовьте на среднем огне до нужной консистенции.
Шаг 7. По желанию украсьте свежей зеленью и сразу подавайте к столу.
Пищевая ценность на порцию
- Калорийность: 216 ккал
- Белки: 14 г
- Жиры: 15 г
- Углеводы: 5 г
Такой завтрак не только вкусный и питательный, но и готовится быстрее, чем вы успеете сделать кофе. Попробуйте начать утро с чего-то яркого и сытного — и день точно задастся.
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