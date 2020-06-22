Защита обжалует приговор фигурантам петербургского дела «Сети»

https://static.news.ru/photo/c6b3cdaa-b499-11ea-b9ef-fa163e074e61_660.jpg Виктор Филинков Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Адвокаты Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых приговорили по петербургскому делу «Сети» (запрещённой в РФ организации) обжалуют приговор.

Будем обжаловать приговор в связи с тем, что при вынесении решения о сроке наказания не была применена норма права, касающаяся смягчающих обстоятельств, — цитирует РИА Новости адвоката Бояршинова Ольгу Кривонос.

Защитник Виктора Филинкова адвокат Виталий Черкасов тоже заявил, что будет добиваться смягчения приговора.

Ранее сообщалось, что приговором Второго западного окружного военного суда Филинкову назначено наказание в виде 7 лет. В свою очередь, Бояршинова приговорили к 5,5 года лишения свободы. Их обвинили в участии в террористической организации «Сеть».

Ранее сообщалось, что ФСБ завела уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, увлекавшиеся страйкболом. По мнению ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и ЧМ-2018 по футболу. Ячейки сообщества якобы находились в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые из фигурантов на суде заявили, что дали признательные показания под пытками, организованными ФСБ, и отказались от ранее сказанных слов.

Как писал NEWS.ru, возле здания суда в Санкт-Петербурге сторонники обвиняемых по делу «Сети» устроили ряд провокаций.