Запеченные перцы без занудства — закуска, которую хочется повторить

Эти запечённые перцы, замаринованные с чесноком и ароматной зеленью, готовятся без спешки, но легко и просто — пока вы готовите основное блюдо или ждёте, когда прогорят угли. Они отлично подойдут к мясу, рыбе или в качестве самостоятельной закуски. Мягкая текстура, насыщенный вкус и пикантная заправка делают эту закуску особенно желанной в летнем меню.
Ингредиенты на 10 порций
- Сладкий красный перец — 1,5 кг
- Перец чили — 2 шт.
- Масло растительное — по вкусу
Для маринада
- Оливковое масло Extra Vergine — 120 мл
- Белый винный уксус — 2 ст. л.
- Петрушка — 3 веточки
- Базилик — 1 веточка
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Соль и сахар — по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовка перцев
Выбирайте крупные и мясистые плоды, лучше разных цветов. Разогрейте духовку до 200–220 °C. Противень застелите бумагой или фольгой. Перцы смажьте маслом снаружи и выложите в один слой.
Шаг 2. Запекание
Запекайте 30–40 минут до появления подпалин. Сразу после переложите горячие перцы в глубокую миску, накройте крышкой и дайте постоять 10–15 минут, чтобы кожица легче снималась.
Шаг 3. Запекание чили
Перец чили смажьте маслом, запекайте отдельно 10 минут. Остудите, очистите от кожуры и семян, мелко нарежьте.
Шаг 4. Приготовление маринада
В миске смешайте оливковое масло, уксус, измельчённый чеснок, соль и сахар. Добавьте мелко нарезанную зелень и чили. Перемешайте.
Шаг 5. Подготовка запечённых перцев
Очистите сладкие перцы от кожицы и семян. Нарежьте длинными полосками, соберите сок, выделившийся при нарезке.
Шаг 6. Сборка закуски
В маринад влейте часть сока от перцев. В банку выложите перцы слоями, чередуя цвета, поливая каждый слой заправкой.
Шаг 7. Настаивание
Закройте крышкой и отправьте в холодильник минимум на 2 часа. Лучше — на ночь. Подавайте охлаждёнными.
Советы
- Вместо базилика можно использовать тимьян или орегано.
- Уксус можно заменить яблочным или бальзамическим для другого вкусового оттенка.
- Готовые перцы хранятся в холодильнике до пяти дней.
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