Запеченные перцы без занудства — закуска, которую хочется повторить

Эти запечённые перцы, замаринованные с чесноком и ароматной зеленью, готовятся без спешки, но легко и просто — пока вы готовите основное блюдо или ждёте, когда прогорят угли. Они отлично подойдут к мясу, рыбе или в качестве самостоятельной закуски. Мягкая текстура, насыщенный вкус и пикантная заправка делают эту закуску особенно желанной в летнем меню.

Ингредиенты на 10 порций

Сладкий красный перец — 1,5 кг

Перец чили — 2 шт.

Масло растительное — по вкусу

Для маринада

Оливковое масло Extra Vergine — 120 мл

Белый винный уксус — 2 ст. л.

Петрушка — 3 веточки

Базилик — 1 веточка

Чеснок — 2–3 зубчика

Соль и сахар — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка перцев

Выбирайте крупные и мясистые плоды, лучше разных цветов. Разогрейте духовку до 200–220 °C. Противень застелите бумагой или фольгой. Перцы смажьте маслом снаружи и выложите в один слой.

Шаг 2. Запекание

Запекайте 30–40 минут до появления подпалин. Сразу после переложите горячие перцы в глубокую миску, накройте крышкой и дайте постоять 10–15 минут, чтобы кожица легче снималась.

Шаг 3. Запекание чили

Перец чили смажьте маслом, запекайте отдельно 10 минут. Остудите, очистите от кожуры и семян, мелко нарежьте.

Шаг 4. Приготовление маринада

В миске смешайте оливковое масло, уксус, измельчённый чеснок, соль и сахар. Добавьте мелко нарезанную зелень и чили. Перемешайте.

Шаг 5. Подготовка запечённых перцев

Очистите сладкие перцы от кожицы и семян. Нарежьте длинными полосками, соберите сок, выделившийся при нарезке.

Шаг 6. Сборка закуски

В маринад влейте часть сока от перцев. В банку выложите перцы слоями, чередуя цвета, поливая каждый слой заправкой.

Шаг 7. Настаивание

Закройте крышкой и отправьте в холодильник минимум на 2 часа. Лучше — на ночь. Подавайте охлаждёнными.

Советы

Вместо базилика можно использовать тимьян или орегано.

Уксус можно заменить яблочным или бальзамическим для другого вкусового оттенка.

Готовые перцы хранятся в холодильнике до пяти дней.

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