Заммэра Москвы рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:11, 10 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Программа по развитию транспортной инфраструктуры столицы предусматривает строительство линий и станций метро, развитие улично-дорожной и железнодорожной сетей, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв изданию argumenti.ru. А до конца 2022 года должно быть завершено строительство Большой кольцевой линии, отметил он.
До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии — самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности — проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД, — сказал Бочкарёв.
Он добавил, что Новая Москва — самая развивающаяся территория города, где помимо развития транспортной сети появляются социальные объекты, жильё и рабочие места.
Ранее сообщалось, что правительство выделит РЖД 363 млрд рублей на реализацию трёх строек. Они пойдут на новые ветки МЦД — 105 млрд рублей, на Северный широтный ход — 70,3 млрд рублей, а также на расширение БАМа — 188 млрд рублей.