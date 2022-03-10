Заммэра Москвы рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры

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Прогресс на рынке напрямую зависит от предложения и конкуренции, благодаря этому потребители могут проголосовать «кошельком» за полюбившийся им продукт, заявил генеральный директор ООО «Крошка Картошка» Сергей Зайцев. В беседе с «360» он выразил надежду, что «Макдоналдс» в скором времени вернётся в Россию.

Чем больше предложения на рынке, чем серьезнее конкуренция, тем быстрее прогресс происходит. Ты всегда приравниваешься, присматриваешься к лидерам. Я всегда рад, когда предложения для нас больше, когда есть возможность выбора...