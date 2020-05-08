Замечания будут делать жителям Подмосковья за отсутствие масок поначалу

https://static.news.ru/photo/a8a9a880-916b-11ea-abef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замечаниями первое время ограничатся власти Подмосковья за отсутствие у жителей масок и перчаток. Масочный режим начинает действовать в регионе с 12 мая.

Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты составит пять тысяч рублей, но первое время людей обещают не наказывать рублём.

Да, ты обязан носить маску с 12 мая, но первое время тебе будут делать замечания, никто не будет наказывать рублем жёстко и принципиально, — подтвердил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательное ношение масок является, по сути, этапом смягчения ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. Он напомнил, что норму об обязательном ношении защитного аксессуара уже ввели или собираются ввести в большинстве регионов.