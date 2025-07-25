Закусочный кекс без дрожжей — кто бы мог подумать, что это так просто!

Закусочный кекс без дрожжей — кто бы мог подумать, что это так просто!

Этот закусочный кекс с ветчиной, сыром и оливками готовится без дрожжей и разрыхлителей. Секрет теста позволяет добиться пышной и нежной текстуры, а сочетание ингредиентов создаёт яркий вкус. Такой кекс отлично подойдёт и для перекуса, и для праздничного стола.

Ингредиенты

Белое сухое вино — 150 г

Крупные яйца — 4 шт.

Оливковое масло — 150 г

Пшеничная мука — 250 г

Твёрдый сыр (лучше грюйер), натёртый — 140 г

Ветчина, мелко нарезанная кубиками — 200 г

Оливки без косточек — 140 г

Маслины без косточек — 140 г

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 190 °C. Форму объёмом около 900 г застелите пергаментной бумагой. Взбейте яйца с белым вином до однородности и появления пены. Постепенно добавьте оливковое масло и муку, замесите гладкое тесто. Вмешайте натёртый сыр, ветчину, нарезанные оливки и маслины. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Выложите тесто в форму и разровняйте верх ложкой. Выпекайте 55–60 минут до золотистой корочки. Готовый кекс остудите при комнатной температуре 20–30 минут, затем аккуратно извлеките из формы.

Этот кекс порадует любителей необычных закусок своим насыщенным вкусом и простой технологией приготовления. Попробуйте и убедитесь сами!

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