Закусочный кекс без дрожжей — кто бы мог подумать, что это так просто!

Этот закусочный кекс с ветчиной, сыром и оливками готовится без дрожжей и разрыхлителей. Секрет теста позволяет добиться пышной и нежной текстуры, а сочетание ингредиентов создаёт яркий вкус. Такой кекс отлично подойдёт и для перекуса, и для праздничного стола.
Ингредиенты
- Белое сухое вино — 150 г
- Крупные яйца — 4 шт.
- Оливковое масло — 150 г
- Пшеничная мука — 250 г
- Твёрдый сыр (лучше грюйер), натёртый — 140 г
- Ветчина, мелко нарезанная кубиками — 200 г
- Оливки без косточек — 140 г
- Маслины без косточек — 140 г
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Разогрейте духовку до 190 °C. Форму объёмом около 900 г застелите пергаментной бумагой.
- Взбейте яйца с белым вином до однородности и появления пены. Постепенно добавьте оливковое масло и муку, замесите гладкое тесто.
- Вмешайте натёртый сыр, ветчину, нарезанные оливки и маслины. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.
- Выложите тесто в форму и разровняйте верх ложкой. Выпекайте 55–60 минут до золотистой корочки.
- Готовый кекс остудите при комнатной температуре 20–30 минут, затем аккуратно извлеките из формы.
Этот кекс порадует любителей необычных закусок своим насыщенным вкусом и простой технологией приготовления. Попробуйте и убедитесь сами!
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