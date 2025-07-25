Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 10:05

Закусочный кекс без дрожжей — кто бы мог подумать, что это так просто!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот закусочный кекс с ветчиной, сыром и оливками готовится без дрожжей и разрыхлителей. Секрет теста позволяет добиться пышной и нежной текстуры, а сочетание ингредиентов создаёт яркий вкус. Такой кекс отлично подойдёт и для перекуса, и для праздничного стола.

Ингредиенты

  • Белое сухое вино — 150 г
  • Крупные яйца — 4 шт.
  • Оливковое масло — 150 г
  • Пшеничная мука — 250 г
  • Твёрдый сыр (лучше грюйер), натёртый — 140 г
  • Ветчина, мелко нарезанная кубиками — 200 г
  • Оливки без косточек — 140 г
  • Маслины без косточек — 140 г
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 °C. Форму объёмом около 900 г застелите пергаментной бумагой.
  2. Взбейте яйца с белым вином до однородности и появления пены. Постепенно добавьте оливковое масло и муку, замесите гладкое тесто.
  3. Вмешайте натёртый сыр, ветчину, нарезанные оливки и маслины. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.
  4. Выложите тесто в форму и разровняйте верх ложкой. Выпекайте 55–60 минут до золотистой корочки.
  5. Готовый кекс остудите при комнатной температуре 20–30 минут, затем аккуратно извлеките из формы.

Этот кекс порадует любителей необычных закусок своим насыщенным вкусом и простой технологией приготовления. Попробуйте и убедитесь сами!

Ранее сообщалось, что, если вы любительница поспать лишние 10 минут, этот рецепт создан специально для вас! Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль скоро ослабнет? Курсы валют 25 июля, что с долларом, евро и юанем
Mash: под завалами рухнувшего из-за взрыва дома в Саратове могут быть люди
Психолог раскрыла, что такое настоящая любовь к себе
Стало известно о смерти ребенка при взрыве газа в жилом доме в Саратове
Появилось видео с места взрыва в жилом доме Саратова
Зеленский увидел прогресс в подготовке встречи с Путиным
Названа причина взрыва в многоэтажке в Саратове, где погибли двое
Заблудившихся в темноте на горе туристов спасли в Крыму
Раскрыты новые детали расследования катастрофы Ан-24
Стало известно, когда в Москву вернется похолодание
Три человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Саратове
Раскрыто, что доставила на орбиту ракета Роскосмоса
Kia начала массово отзывать тысячи своих кроссоверов
Зеленский раскрыл детали громкой сделки с США на десятки миллиардов
Гимнаст упал во время шоу на Универсиаде и попал в кому
В РФС призвали наказать украинских фанатов за призыв убить сербов
Стала известна личность еще одного погибшего при крушении Ан-24
Вора в законе Васю Бандита увезли в больницу в тяжелом состоянии
Хомяк во сне: к богатству или хлопотам? Узнай все значения сна
Священник рассказал о традиционном заблуждении людей во время похорон
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.