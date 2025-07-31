Закуска из картофеля с сельдью — все захотят попробовать на вашем столе

Закуска из картофеля с сельдью — все захотят попробовать на вашем столе

Закуска из картофеля с сельдью — классика, которая никогда не выйдет из моды. Это блюдо сочетает в себе нежность отварного картофеля, сочность маринованного лука и насыщенный вкус филе сельди, дополненный свекольным пюре с майонезом. Идеальный вариант для праздничного стола, семейного обеда или фуршета. Приготовление не занимает много времени, а результат приятно удивит гостей и домочадцев.

Ингредиенты

Свекла — 1 большая

Картофель — 5 шт.

Красная луковица — 1 шт.

Филе сельди — 2 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Яблочный уксус — 1 ст. л.

Сахар — щепотка

Пошаговый рецепт

Свеклу залейте холодной водой и варите 1 час до мягкости. Картофель варите в мундире 30–35 минут, затем остудите. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, замаринуйте в смеси из воды, уксуса и сахара на 20–30 минут. Свеклу очистите и измельчите в блендере до пюреобразного состояния, добавьте майонез и перемешайте. Картофель очистите и нарежьте кружками толщиной около 1 см. Филе сельди нарежьте ломтиками. На каждый кружок картофеля выложите свекольное пюре, сверху положите ломтик сельди и украсьте маринованным луком.

Эта закуска порадует своей простотой и ярким вкусом, который идеально дополнит любой праздничный стол. Попробуйте и убедитесь сами!

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