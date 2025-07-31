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31 июля 2025 в 20:12

Закуска из картофеля с сельдью — все захотят попробовать на вашем столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска из картофеля с сельдью — классика, которая никогда не выйдет из моды. Это блюдо сочетает в себе нежность отварного картофеля, сочность маринованного лука и насыщенный вкус филе сельди, дополненный свекольным пюре с майонезом. Идеальный вариант для праздничного стола, семейного обеда или фуршета. Приготовление не занимает много времени, а результат приятно удивит гостей и домочадцев.

Ингредиенты

  • Свекла — 1 большая
  • Картофель — 5 шт.
  • Красная луковица — 1 шт.
  • Филе сельди — 2 шт.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Яблочный уксус — 1 ст. л.
  • Сахар — щепотка

Пошаговый рецепт

  1. Свеклу залейте холодной водой и варите 1 час до мягкости. Картофель варите в мундире 30–35 минут, затем остудите.
  2. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, замаринуйте в смеси из воды, уксуса и сахара на 20–30 минут.
  3. Свеклу очистите и измельчите в блендере до пюреобразного состояния, добавьте майонез и перемешайте.
  4. Картофель очистите и нарежьте кружками толщиной около 1 см. Филе сельди нарежьте ломтиками.
  5. На каждый кружок картофеля выложите свекольное пюре, сверху положите ломтик сельди и украсьте маринованным луком.

Эта закуска порадует своей простотой и ярким вкусом, который идеально дополнит любой праздничный стол. Попробуйте и убедитесь сами!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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