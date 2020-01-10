С нового года вступили в силу отдельные положения закона «Об ответственном обращении с животными». Документ в конце декабря прошлого года подписал российский президент Владимир Путин. Закон налагает множество запретов и ограничений на содержание питомцев. Опрошенные NEWS.ru эксперты заявили, что документ непродуманный, а запрет на отстрел бродячих собак и вовсе может обернуться человеческими жертвами.

Согласно новому закону, под запретом оказались контактные зоопарки. Только если там не оборудованы специальные укрытия для зверей, куда не могут попасть посетители. Документ также запрещает содержание экзотических животных дома. С 1-го января запрещается делить квартиру с королевской коброй, крокодилом, львом, тигром и медведем.

Закон обязывает владельцев собак потенциально опасных пород выгуливать их в наморднике и на поводке. В число таких пород входят акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, северокавказская собака и некоторые другие.

Документ также защищает сохранность жизни и здоровья четвероногих. В том числе и безнадзорных. Все бродячие собаки должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать специальную метку и возвращаться в места обитания. Умерщвлять животных «под каким бы то ни было предлогом» запрещается.

Многие положения документа вызывают недовольство у людей, отвечающих за исполнение нового закона. В первую очередь — «низовых звеньев полиции», которых обязали следить за выполнением указанных предписаний. Смотреть за чужими собаками у участковых нет ни времени, ни возможностей, об этом сообщил NEWS.ru руководитель проекта «Омбудсмен полиции» и бывший полицейский Владимир Воронцов.

Нагрузка у полицейского на сегодняшний день непомерно высока. И у него просто нет времени этим заниматься — анализировать какой породы собака, следить в наморднике она или нет. Большинство из них не будет это делать в ущерб другим делам. Владимир Воронцов руководитель проекта «Омбудсмен полиции» руководитель проекта «Омбудсмен полиции»

То же самое касается и запрета на содержание дома экзотических животных. По мнению Владимира Воронцова, установить их нахождение в квартире будет непросто. Ведь нужно основание для вхождения в жилище, например, решение суда или для пресечения преступления, коим теперь будет являться содержание экзотического животного. Но если рык льва соседи действительно могут услышать и сразу доложить об этом в полицию, то питон вполне способен себя не выдавать и так и остаться «невидимым» для соседей и стражей порядка.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Согласно новому закону, за умерщвление животных можно получить до пяти лет лишения свободы. По мнению Владимира Воронцова, это неоднозначная мера. Человек, на которого напала собака не сможет себя защитить без риска быть впоследствии осужденным. По данным центра правовой зоозащиты, за последние 5 лет несколько десятков человек в России собаки загрызли насмерть. По данным Роспотребнадзора только в прошлом году более 353 тыс. человек пострадали от вреда, причиненного животными, и обратились за помощью в медицинские учреждения. В позапрошлом году эта цифра была ещё больше — более 380 тыс. В ведомстве пояснили, что ежегодно количество россиян, пострадавших от нападения зверей составляет около 380-450 тыс.

Запрет на контактные зоопарки, который прописан в новом законе, также вызывает скептический настрой у экспертов. Организатор шоу с экзотическими животными и артист цирка Дмитрий Николау в беседе с NEWS.ru отметил, что этот вид бизнеса так просто не ликвидировать.

Захочет человек организовать контактный зоопарк, он зарегистрирует его как «станция юннатов». Когда запретят станции юннатов, предприятие будет зарегистрировано как «остров сокровищ». Это борьба с ветряными мельницами. Дмитрий Николау Организатор шоу с экзотическими животными и артист цирка Организатор шоу с экзотическими животными и артист цирка

Один из разработчиков закона, депутат Госдумы Владимир Бурматов, в беседе с NEWS.ru не поддержал опасения экспертов по поводу сложности реализации нового закона. Он сообщил, что для полицейских, которые не станут обращать внимание на собак и их владельцев «будет наступать дисциплинарная ответственность вплоть до лишения погон».

Бурматов также рассказал, что новый закон уже принес свои плоды: в России только за первую неделю нового года на 6% сократилось число контактных зоопарков. Предприниматели понимают, что это больше не выгодный бизнес.