https://static.news.ru/photo/944f1a26-6d14-11ea-951b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Поправки к российскому закону о контрактной системе допускают возможность для заказчика изменить цену по госконтракту из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Источник, знакомый с подготовленными Минфином РФ поправками, рассказал об этом «Интерфаксу». По словам собеседника агентства, государственные заказчики и подрядчики в случае принятия изменений получат право по соглашению сторон менять сроки исполнения и цену контракта при наступлении обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения по независящим от сторон контракта обстоятельствам. В перечень этих обстоятельств войдёт распространение коронавирусной инфекции.

Источник подчеркнул, что изменения сроков и цены будут возможны при предоставлении достаточного обоснования и одобрения правительства России или региональных и муниципальных властей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» готовят законопроект, который разрешит удалённый первичный медицинский осмотр во время эпидемий.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве.