Поправки к российскому закону о контрактной системе допускают возможность для заказчика изменить цену по госконтракту из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Источник, знакомый с подготовленными Минфином РФ поправками,
Источник подчеркнул, что изменения сроков и цены будут возможны при предоставлении достаточного обоснования и одобрения правительства России или региональных и муниципальных властей.
Как ранее сообщал NEWS.ru, депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» готовят законопроект, который разрешит удалённый первичный медицинский осмотр во время эпидемий.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве.
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