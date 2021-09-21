Задержавший пермского стрелка полицейский рассказал, о чём они говорили

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Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала личные страницы нескольких бывших руководителей региональных штабов Алексея Навального (объединение признано российскими властями экстремистским и запрещено), говорится в Telegram-канале проекта «Сетевые свободы». В соцсети объяснили журналистам РБК, что в противном случае компании грозил бы штраф.

Доступ закрыли к экс-главам тверского (Андрей Прокудин), тамбовского (Диана Рудакова), ростовского (Ксении Середкиной) и хабаровского (Алексей Ворсин, находится под домашним арестом по «дадинской статье») штабов. Кроме того, заблокировали страницу умершей...