Задержавший пермского стрелка полицейский рассказал, о чём они говорили
Александр Чеков
Александр Чеков
20:33, 21 сентября 2021
Константин КалининФото: twitter.com/mvd_official
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Молодой человек, устроивший стрельбу в университете в Перми, после того, как был задержан, не ответил, зачем он это сделал, а лишь назвался и попросил снять с него маску из-за духоты. Об этом рассказал задержавший злоумышленника сотрудник ДПС Константин Калинин на портале «МВД медиа».
Калинин рассказал, что после того, как ранил злоумышленника, то подбежал к нему и зафиксировал его руки, после чего снял с него ружье, оно было у него на ремне, также снял патронташ и нож, все это отбросил в сторону.
Я его спросил, для чего он это сделал, он мне не ответил. Попросил снять маску, так как ему душно. И я спросил, как его зовут, он назвался мне, — заявил полицейский.
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза, предположительно, Тимур Бекмансуров.
В результате стрельбы погибли шесть человек, ранены почти 30. 21 сентября в Прикамье объявлено днём траура.
Бекмансурову ампутировали левую ногу. На текущий момент он находится в крайне тяжёлом состоянии.