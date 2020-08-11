Задержанный журналист «Медузы» находится в изоляторе в Минске

https://static.news.ru/photo/2ce94d36-dbb7-11ea-b034-fa163e074e61_660.jpg Максим Солопов Фото: Максим Солопов/facebook.com

Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов находится в Центре изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске. Он был задержан в Белоруссии и более 30 часов не выходил на связь.

Об этом сообщил портал tut.by, который не уточняет источники информации и подробности.

Как писал NEWS.ru, журналист Daily Storm Антон Старков, которого задержали во время освещения протестов 9 августа в Минске, рассказал об условиях содержания в изоляторе на Окрестина. По его словам, силовики неплохо обращались с россиянами, так как они иностранцы.

Сотрудников российского издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко отпустили 11 августа. Их забрали представители российского посольства в белорусской столице. Также освободили военного корреспондента Семёна Пегова.

Ранее представители СМИ обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.