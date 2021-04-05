«Забывчивым» россиянам хотят надеть браслеты с информацией о себе

https://static.news.ru/photo/cadb663a-9621-11eb-a117-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Смолянская

Россиян, страдающих расстройством памяти, предложили идентифицировать с помощью специальных браслетов. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» предложили надевать таким людям устройства с технологией NFC и QR-кодом, которые содержали бы базовую информацию о человеке — имя и контакты близких.

Идею озвучил координатор общественной организации Олег Леонов в ходе круглого стола в Общественной палате.

Он привёл данные МВД, согласно которым ежегодно в России пропадают в среднем 180 тысяч человек. В группе риска — дети, пожилые люди, страдающие деменцией или иными нарушениями памяти. Около 20 тысяч из них находятся в больницах под чужими именами, так как из-за проблем с памятью они не могут корректно назвать своё имя, вспоминая девичью фамилию или данные кого-то из родственников и ассоциируя их с собой. В ряде случаев такие люди вообще не могут сообщить информацию о себе и попадают в категорию «неизвестных». Среди них бывают и пациенты без сознания.

При этом пропавших продолжают искать волонтёры тогда, когда человек фактически уже найден, но ещё не идентифицирован. Идентификация личности помогла бы и в том случае, когда неопознанному человеку необходима специфическая медицинская помощь.

Мы сделаем так, что вы сможете взять безопасность с собой и поделиться ей со своими близкими. Островок безопасности будет всегда с теми, кому он необходим, на запястье руки. <...> Назначение браслета — это хранение данных о владельце и контактов его близких, — цитирует выступление Леонова РИА Новости.

Он уточнил, что близкие смогли бы сами решить, какую информацию запрограммировать на браслете. Это могут быть не только контактные данные, но и, например, список необходимых лекарств, которые человеку необходимо принимать.

По словам координатора «Лиза Алерт», помимо пожилых людей браслеты могут быть использованы и для маленьких детей, которые могут потеряться или заблудиться. Порядка 10% всех, кого приходится искать, — это несовершеннолетние, уточнил Леонов.

Для детей и пожилых людей, которые живут в семьях, браслеты могут приобретать их родственники, а одиноким пенсионерам устройства стали бы предоставлять органы социальной защиты, считают общественники. Разработка таких браслетов уже началась. Опробуют технологию в Москве, а потом, если идея будет признана успешной, распространят на другие регионы.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил проработать вопрос об использовании геолокации мобильных телефонов для поиска пропавших людей. Главная проблема сейчас заключается в том, что она не всегда работает корректно.