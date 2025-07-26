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26 июля 2025 в 17:20

Забыла о петуниях! Эти цветы не нужно поливать каждый день! Сад без забот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обриета — роскошный ковёр для вашего сада! Этот потрясающий многолетник — настоящая находка для тех, кто хочет яркий цветник без лишних хлопот. Обриета создаёт плотные подушки, полностью покрытые мелкими цветами всех оттенков фиолетового, розового и синего. Её главное волшебство — способность превращать обычную альпийскую горку или подпорную стенку в цветущий водопад!

Секрет успеха прост — посадите обриету на солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Она обожает каменистые участки и прекрасно чувствует себя между плитками садовых дорожек. Полив нужен только в сильную засуху — растение прекрасно переносит недостаток влаги. После весеннего цветения просто подрежьте кустики, и они снова зазеленеют, сохраняя декоративность до осени.

Обриета не требует подкормок, не боится морозов и редко болеет. Единственное, что ей нужно, — немного солнца и ваше восхищение! Размножается она легко — черенками или делением куста после цветения. Особенно эффектно смотрится в сочетании с желтыми алиссумами или белыми иберисами.

Это идеальное растение для тех, кто ценит красоту без лишних забот. Посадите обриету — и ваш сад преобразится без вашего участия!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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