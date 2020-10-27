За сутки в России выздоровел 12 361 пациент с коронавирусом

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На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 28 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что в общей сложности за время пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 563 967 человек. За прошедшие сутки из больниц по выздоровлении выписали 12 361 пациента с ранее диагностированным...