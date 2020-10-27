За сутки в России выздоровел 12 361 пациент с коронавирусом

Оперативный штаб сообщил о выздоровлении 12 361 человека с диагностированным ранее коронавирусом. По его данным, общее число излечившихся от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 171 301.
За последние сутки коронавирусом заразились 16 202 человека. Общее число выявленных случаев достигло 1 563 976.
Скончались в России за последние сутки 346 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв на сегодняшний день составляет 26 935.
Как писал NEWS.ru ранее, риск заражения COVID-19 зависит от инфицирующей дозы вируса, качества иммунитета человека и окружающей среды. По мнению экспертов, при проникновении SARS-CoV-2 в организм вирусу необходима благоприятная среда для обитания — только так он сможет выжить. Медики считают, что заражения не произойдёт, если у человека хорошая иммунная система. В этом случае организм нейтрализует инфекцию на этапе попадания в эпителии верхних дыхательных путей.