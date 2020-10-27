Врачи рассказали, от чего зависит риск заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/a962bb58-18ee-11eb-901e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск заражения COVID-19 зависит от инфицирующей дозы вируса, качества иммунитета человека и окружающей среды. Об этом рассказали эксперты.

Если в организм человека попадает небольшое количество вируса, то его иммунная система вполне быстро с этой инфекцией может справиться, — объяснила доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, слова которой приводит РИА Новости.

Кроме того, при проникновении SARS-CoV-2 в организм, вирусу необходима благоприятная среда для обитания — только так он сможет выжить.

Вирус должен прикрепиться к клетке, где сможет размножаться, с которой у него есть связь, то есть определённый рецептор. Не везде он сумеет выжить, — отметила Елена Малинникова.

Также заражения не произойдёт, если у человека хорошая иммунная система. В этом случае организм нейтрализует инфекцию на этапе попадания в эпителии верхних дыхательных путей, рассказала в беседе с информагентством врач инфекционист Ирина Пикалова.

Именно поэтому людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет рекомендуется соблюдать все эпидтребования, — добавляет она.

Кроме этого, по словам Елены Малинниковой, передача вируса зависит и от внешней среды — влажности и температуры воздуха. Например, в закрытом и непроветриваемом помещении инфицирующая доза вируса будет больше, поэтому риск заражения значительно увеличивается.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский предположил, что резкий рост заболеваемости коронавирусом случится, скорее всего, с середины октября. И произойдёт это не из-за халатного отношения к мерам предосторожности, а из-за недостаточной проветриваемости помещений, писал NEWS.ru.