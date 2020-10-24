Комаровский прогнозирует рост заболеваемости COVID из-за боязни сквозняков

https://static.news.ru/photo/3be57194-178e-11eb-949d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: doctor_komarovskiy/instagram.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский полагает, что резкий рост заболеваемости коронавирусом случится, скорее всего, с середины октября. И произойдёт это не из-за халатного отношения к мерам предосторожности, а из-за недостаточной проветриваемости помещений, объясняет доктор.

Люди не могут додуматься, что в классе прежде всего нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках, — ответил Комаровский на вопрос мамы ребёнка, у которой появились сомнения в эффективности противокоронавирусных мер в школе.

Врач добавил, что прежде всего в классах необходимо организовать сквозняк, а также контролировать температуру и влажность воздуха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор Комаровский назвал простой способ определить, болен ли человек коронавирусом. При этой инфекции пропадают обоняние и вкус — это первый сигнал о заражении. По словам доктора, это происходит из-за того, что вирус поражает нейроны, которые отвечают за восприятие вкуса и запахов. При этом у больных может и не быть насморка.