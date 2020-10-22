Врач назвал самый простой способ определить больного с коронавирусом

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Доктор Комаровский назвал простой способ определить, болен ли человек коронавирусом. При этой инфекции пропадают обоняние и вкус — это первый сигнал о заражении.

По словам доктора, это происходит из-за того, что вирус поражает нейроны, которые отвечают за восприятие вкуса и запахов.

Но не сами нейроны, а особые клетки, которые поддерживают их существование. И вот воспаляются эти самые помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу, — написал Евгений Комаровский в своём блоге.

При этом у больных может и не быть насморка. Обоняние исчезает и при гриппе, замечает врач, но только по причине того, что заложенность носа вызывает отёк слизистой и отёк клеток, чувствительных к запахам. И если пропало обоняние и нет насморка, то это самый верный признак коронавируса, отмечает доктор.

Оптимизм при всём этом может вызывать тот факт, что при инфекции нет необратимого поражения нейронов и обоняние в итоге восстанавливается. Но занимать это может от трёх недель до трёх месяцев. Восстанавливается функция в полном объёме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики назвали два самых малозаметных симптома коронавируса, которые могут являться преддверием болезни. Это головная боль и сильная утомляемость, которые больные испытывают незадолго до вступления болезни в силу.