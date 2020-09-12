За сутки в РФ от коронавируса вылечились 2475 человек

https://static.news.ru/photo/230e0744-f669-11ea-9041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России 2475 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией были выписаны из больниц по выздоровлении. Об этом 14 сентября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 878 700 россиян.

Кроме того, в оперштабе сообщили, что за сутки в стране выявлено 5 509 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности нарастающим итогом зафиксировано 1 068 320 заболевших в 85 регионах России.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 27 граждан РФ. Всего жертвами пандемии стали 18 635 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Точные цифры выглядят так: 307 930 случаев заражения против 306 857 случаев, зафиксированных 6 сентября, когда был установлен предыдущий антирекорд.

Отмечается, что общее число людей, заражённых инфекцией на планете, теперь составляет 28 637 952. С начала вспышки в мире из-за коронавируса умерли 917 417 человек.