За сутки в Москве выявили 4, 9 тысячи новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/db9be242-5256-11eb-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние 24 часа в российской столице коронавирус диагностировали ещё у 4 900 человек. Общее число выявленных в Москве с начала пандемии случаев COVID-19 достигло 853 352.

Об этом сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу. По его данным, прирост новых случаев составил 0,6%. Кроме того, за сутки в Москве скончались 74 пациента с диагностированным ранее COVID-19. Всего жертвами пандемии коронавируса в Москве стали 11 873 человек.

Также 7 302 пациента с диагностированным ранее коронавирусом вылечились за последние 24 часа. Всего победить болезнь удалось 688 061 москвичам.

На всей территории России за минувшие сутки коронавирусом заразились 23 309 человек, это на 343 пациента меньше, чем днём ранее. Общее число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии выросло до 3 379 103 человек. У 11,8% новых пациентов с коронавирусной инфекцией (в 2759 случаях) нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в РФ в течение прошедших суток скончались 470 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии в стране жертвами инфекции стал 61 381 человек.