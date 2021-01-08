В РФ за сутки умерли 470 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bf36df92-5253-11eb-875e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На территории России в течение прошедших суток скончались 470 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 9 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Всего с начала пандемии в стране жертвами инфекции стал 61 381 человек.

Как отметили в оперативном штабе, за прошедшие 24 часа в РФ выявили 23 309 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за период эпидемии COVID-19 диагностировали у 3 379 103 россиян.

Кроме того, за последний день из больниц по выздоровлении выписали 23 680 пациентов, переболевших коронавирусом. В общей сложности после заражения поправились 2 754 809 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России и в других странах мира ситуация с коронавирусной инфекцией будет развиваться примерно по одному сценарию — будет снижаться опасность вируса, но при этом расти уровень заражаемости, считает семейный врач, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев.