Врач: в РФ и других странах ситуация с COVID-19 будет развиваться идентично

https://static.news.ru/photo/12b709dc-5252-11eb-bfa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Как в России, так и в других странах мира ситуация с коронавирусной инфекцией будет развиваться примерно по одному сценарию — будет снижаться опасность вируса, но при этом расти уровень заражаемости, считает семейный врач, председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев.

В России произойдёт ровно то же, что и во всём остальном мире, ведь вирус не имеет гражданства. Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными, а следовательно, и более заразными. Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой, — сообщил он в интервью MK.RU.

Он отметил, что сезонный рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России вышел на плато, а в некоторых регионах страны новые случаи заболевания идут на спад.

Полагаю, к весне заболеваемость станет минимальной, как это было прошлым летом, — сказал Яковлев.

Врач добавил, что, по его мнению, вакцинация, вероятно, не сыграет решающей роли в борьбе с COVID-19. Он уверен, что, скорее, большая часть населения страны приобретёт иммунитет к заболеванию естественным путём.

Как ранее писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре признали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. За последнюю неделю суточный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек снизился с 18,9 до 16,5. В то же время в различных регионах этот показатель сильно отличается — его разброс колеблется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что действующие меры по профилактике COVID-19 необходимо сохранять, указали в ведомстве.