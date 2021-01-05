Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID в России

https://static.news.ru/photo/f0a1cf74-50b4-11eb-9186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре признали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. С этим согласились члены селекторного совещания при участии главы регулятора Анны Поповой, а также руководителей региональных управлений и организаций Роспотребнадзора.

В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризуется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю суточный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек снизился с 18,9 до 16,5. В то же время в различных регионах этот показатель сильно отличается — его разброс колеблется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что действующие меры по профилактике COVID-19 необходимо сохранять, отмечают в ведомстве.

Охват тестированием в праздничные дни благодаря организации работы лабораторий Роспотребнадзора, государственных медицинских организаций и коммерческих лабораторий удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тысяч населения в сутки, при регламентируемом не ниже 200,0 на 100 тысяч населения, — сообщает регулятор.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог дал рекомендации по вакцинации от COVID-19 тем россиянам, кто уже переболел коронавирусом. По словам бывшего завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александра Чепурнова, перенёсшим COVID-19 прививку всё равно стоит сделать, однако вакцинироваться лучше всего тогда, когда уровень антител в организме упадёт до «серой зоны».