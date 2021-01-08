В России за сутки выявили 23,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7932aa68-5252-11eb-898a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние сутки в 84 регионах России коронавирусом заразились 23 309 человек, это на 343 пациента меньше, чем днём ранее, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Общее число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии выросло до 3 379 103 человек.

У 11,8% новых пациентов с коронавирусной инфекцией (в 2759 случаях) нет клинических проявлений COVID-19, отмечают в оперативном штабе.

Регионами с наименьшим уровнем прироста новых пациентов стали Чукотка, Тыва и Республика Алтай. На Чукотке за последние 24 часа не было выявлено ни одного нового случая заболевания.

В Москве медики зарегистрировали 4900 новых пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге 3006 человек заразились коронавирусом, в Подмосковье выявлено 1184 новых случая заражения.

За сутки от коронавируса вылечились 23 680 россиян, число переболевших COVID-19 выросло до 2 754 809 человек. Жертвами коронавируса с начала пандемии стал 61 381 житель России, за 24 часа число летальных исходов увеличилось на 470. На сегодняшний день от COVID-19 в стране лечатся около 563 тысяч россиян.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач Алексей Яковлев заявил, что в России, как и в других странах мира, коронавирус постепенно «пытается превратиться в обычную простуду». По его прогнозам, ситуация с COVID-19 будет развиваться примерно по одному сценарию — будет снижаться опасность вируса, но при этом расти уровень заражаемости.