За сутки коронавирусом заболели 9908 россиян

https://static.news.ru/photo/6d0e0c20-83d3-11eb-a699-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 13 марта, за минувшие сутки в России выявлено 9908 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 9908 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 868 человек, — говорится в сообщении.

Среди регионов наибольшее количество инфицированных за 24 часа оказалось в Москве — 1600 человек. В Санкт-Петербурге выявлено 943 случая, в Подмосковье — 609.

Наименьший темп суточного прироста зафиксирован в Республике Тыва — 0,03%. Также в лидерах по этому показателю Магаданская область (0,04%) и Еврейская автономная область (0,05%).

В общей сложности за всё время пандемии в России коронавирусом заболели 4 380 525 человек. 3 985 897 пациентов выздоровело, болезнь унесла жизни 91 695 граждан.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 114,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 382 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 502 082 человека, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, жители России в начале 2021 года стали на 13% реже приобретать медицинские маски по сравнению с декабрём прошлого года. При этом в январе 2021 года россияне покупали маски в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.