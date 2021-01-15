За сутки 590 россиян скончались от коронавируса

https://static.news.ru/photo/aa429b62-57d5-11eb-a0b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

По данным на утро 16 января, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 590 жителей России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 24 092 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 590 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 311 человек, — говорится в сообщении.

Среди регионов как по суточной заболеваемости, так и по количеству смертей за 24 часа лидирует Москва. В столице к утру субботы зафиксировано 79 летальных исходов. Ненамного уступает по этому показателю Санкт-Петербург, где от коронавируса умерло 67 человек. В Московской области инфекция унесла жизни 32 пациентов.

В целом за всё время пандемии в России выявлено 3 544 623 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 65 085 летальных исходов, выздоровел 2 936 991 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 96,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 583 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 613 тыс. 592 человека, — сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число жертв инфекции в мире превысило 2 млн человек. Как писал NEWS.ru, общее число заражённых коронавирусом по всему миру за ближайшие два месяца может увеличиться с 92 млн до 170 млн человек. При этом к началу марта число жертв пандемии грозит вырасти до 5 млн, считают учёные.