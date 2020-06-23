За прошедшие сутки ещё 2578 жителей Москвы вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/56f4d160-b51d-11ea-a364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы в течение прошедших 24 часов ещё 2578 человек были выписаны из больниц по выздоровлении после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 23 июня сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По её словам, число горожан, вылечившихся после заражения, продолжает увеличиваться.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248, — цитирует Ракову ТАСС.

Заммэра Москвы также подчеркнула, что при выписке врачи дают необходимые рекомендации всем пациентам, которые должны оставаться под наблюдением медицинских специалистов. Выздоровевшие жители столицы получили предложение стать донорами плазмы. Также они могут поработать волонтёрами и помогать больным. Чтобы стать донором плазмы, человек должен быть в возрасте от 18 до 55 лет. У него не должно быть хронических заболеваний. Также донор обязан предоставить отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

По последней информации, в Москве с начала пандемии зафиксировано более 215 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В России, исходя из имеющихся данных, 592 280 человек заразились COVID-19. Выздороветь удалось 344 416 пациентам. Скончались 8206 человек. Страна занимает третье место в мире по числу заражений.

Как ранее писал NEWS.ru, в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 вечером 22 июня сообщили, что за сутки скончались 26 пациентов. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.