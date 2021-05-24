За преступниками в России будут следить по соцсетям

https://static.news.ru/photo/edee4db4-7abb-11e9-a2fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России может в ближайшее время может появиться специальная система слежки за преступниками в Сети. Как сообщил в интервью РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, специалисты будут расследовать преступления в Интернете с помощью единого Автоматизированного рабочего места (АРМ).

Российские специалисты смогут благодаря АРМ установить личность преступника и отследить его передвижения в Сети.

АРМ <...> позволит автоматизировать и стандартизировать сбор и анализ информации по геолокации, имени, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в Сети, — сказал Бедеров.

Так, правоохранители будут загружать в программу все имеющиеся данные о подозреваемом, а система сама будет искать человека, установит его личность и дополнительные контакты.

Доступ к файлам и возможность делать скриншоты с экрана есть у хакеров, которые взламывают старые версии операционной системы MacOS. Ранее выяснилось, что в этой версии есть уязвимость.