Названы пользователи Apple, за которыми следят хакеры

https://static.news.ru/photo/6eb2036e-bceb-11eb-93e5-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Shin/Global Look Press

Доступ к файлам и возможность делать скриншоты с экрана есть у хакеров, которые взламывают старые версии операционной системы MacOS. Выяснилось, что в этой версии есть уязвимость, пишет ТАСС со ссылкой на компанию Jamf, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности.

Специалисты назвали специальное вредоносное ПО, которое используют хакеры — XCSSET. Оно способно обойти подтверждение владельцем настроек приватности. Это значит, что преступники могут удалённо просматривать действия пользователя, в том числе, с кем он общается по видеосвязи в Zoom и Skype.

Используя необходимый пакет разрешений, преступник может подключиться к донорскому приложению, создав параллельно действующую вредоносную программу, которая будет работать уже без одобрения пользователя, — цитирует агентство экспертов.

Функцию, которую используют кибермошенники заметили ещё в 2020 году. Разработчики MacOS смогли устранить уязвимость, выпустив обновление 11.4. Однако пользователи на более старых версиях могут стать жертвами взлома.

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